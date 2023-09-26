Дмитрий Савельев: Канада в очередной раз показала, откуда "растут ноги" украинского нацизма

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Депутат Государственной Думы Дмитрий Савельев прокомментировал ситуацию в канадском парламенте, где устроили овацию украинскому военному преступнику, служившему в дивизии СС "Галиция", которая использовалась преимущественно в карательных операциях против гражданского населения:

Фото: Личный архив Дмитрия Савельева

— Уже более полувека действует Конвенция ООН о неприменимости срока давности к военным преступлениям, однако требования о выдаче военных преступников слишком часто отклоняются органами юстиции и судами стран Запада под откровенно надуманными предлогами.

Например, Канада в апреле 2020 года отказалась выдать Гельмута Оберлендера, который причастен к убийству тысяч мирных жителей, в том числе 214 воспитанников Ейского детского дома в 1942 году. Причина отказа: эпидемия коронавируса. Год спустя он спокойно умер в окружении родных в своём доме в Онтарио. Кстати, к 2020 году военный преступник уже четверть века как получал поблажки от властей Канады, вместо того, чтоб хлебать баланду в тюрьме.

После победы СССР во Второй мировой в Канаду сбежали многие непосредственные исполнители спланированных немецкими фашистами преступлений против мирных жителей. Большинство из них набирались из местных, например, украинские нацисты в рядах СС участвовали в уничтожении белорусской Хатыни.

И вот один из этих нацистских преступников, не просто укрывается канадскими властями, а приглашается в парламент, где ему — убийце мирных людей — рукоплещут канадские народные избранники. Между тем украинские нацисты, бежавшие от справедливого возмездия в Канаду, не просто счастливо там проживают остаток жизни, но и вкладывают деньги в развитие нацистских идей на своей исторической родине.

На минуточку, украинская диаспора в Канаде — вторая по величине в мире, больше — только в России. Вот только российские украинцы не издают на свои деньги прославляющие УПА* комиксы и не ставят памятники Шухевичу, руководившему массовыми убийствами поляков. А канадские укронацисты — да. Что далеко ходить, если дед нынешней министра иностранных дел Канады Кристы Фриланд — это бежавший от возмездия украинский нацист, работавший в годы войны на немецких оккупантов. То есть вот откуда "растут ноги" современного нацизма на Украине.

Результат мы отлично видим — совершенно людоедский украинский режим, обменивающий жизни своих граждан на доллары и евро. И этому тоже рукоплещут в Канаде. Жалкие попытки канадских политиков оправдаться не выдерживают никакой критики. Канада обязана не только принести официальные извинения России и Белоруссии за чествование нацистского преступника, но и в корне пересмотреть свои позиции по выдаче этих преступников на справедливый суд.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ