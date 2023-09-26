Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собчак намекнула, почему Кадыров "энергично ел орешки кешью": минутка здоровья
Инфекционист Поздняков спрогнозировал тяжёлую ситуацию с гриппом в текущем году
Названы артисты, у которых хуже всего продаются билеты на концерты
Покинувший Россию комик Дмитрий Романов раскрыл размер гонорара
Лолита Милявская наглядно показала, как мошенники разводят людей на билеты
Тверк девушек во дворе возмутил тюменцев
Политолог Данила Гуреев: Азербайджан уйдёт в мягкую силу для решения проблем с Арменией
Яхта российского миллиардера стала кошмаром для карибского государства
Херш: США уничтожили все следы о причастности к подрыву "Северных потоков"

Дмитрий Савельев: Канада в очередной раз показала, откуда "растут ноги" украинского нацизма

3:16
Мир

Депутат Государственной Думы Дмитрий Савельев прокомментировал ситуацию в канадском парламенте, где устроили овацию украинскому военному преступнику, служившему в дивизии СС "Галиция", которая использовалась преимущественно в карательных операциях против гражданского населения:

Дмитрий Савельев: Канада в очередной раз показала, откуда "растут ноги" украинского нацизма
Фото: Личный архив Дмитрия Савельева

— Уже более полувека действует Конвенция ООН о неприменимости срока давности к военным преступлениям, однако требования о выдаче военных преступников слишком часто отклоняются органами юстиции и судами стран Запада под откровенно надуманными предлогами.

Например, Канада в апреле 2020 года отказалась выдать Гельмута Оберлендера, который причастен к убийству тысяч мирных жителей, в том числе 214 воспитанников Ейского детского дома в 1942 году. Причина отказа: эпидемия коронавируса. Год спустя он спокойно умер в окружении родных в своём доме в Онтарио. Кстати, к 2020 году военный преступник уже четверть века как получал поблажки от властей Канады, вместо того, чтоб хлебать баланду в тюрьме.

После победы СССР во Второй мировой в Канаду сбежали многие непосредственные исполнители спланированных немецкими фашистами преступлений против мирных жителей. Большинство из них набирались из местных, например, украинские нацисты в рядах СС участвовали в уничтожении белорусской Хатыни.

И вот один из этих нацистских преступников, не просто укрывается канадскими властями, а приглашается в парламент, где ему — убийце мирных людей — рукоплещут канадские народные избранники. Между тем украинские нацисты, бежавшие от справедливого возмездия в Канаду, не просто счастливо там проживают остаток жизни, но и вкладывают деньги в развитие нацистских идей на своей исторической родине.

На минуточку, украинская диаспора в Канаде — вторая по величине в мире, больше — только в России. Вот только российские украинцы не издают на свои деньги прославляющие УПА* комиксы и не ставят памятники Шухевичу, руководившему массовыми убийствами поляков. А канадские укронацисты — да. Что далеко ходить, если дед нынешней министра иностранных дел Канады Кристы Фриланд — это бежавший от возмездия украинский нацист, работавший в годы войны на немецких оккупантов. То есть вот откуда "растут ноги" современного нацизма на Украине.

Результат мы отлично видим — совершенно людоедский украинский режим, обменивающий жизни своих граждан на доллары и евро. И этому тоже рукоплещут в Канаде. Жалкие попытки канадских политиков оправдаться не выдерживают никакой критики. Канада обязана не только принести официальные извинения России и Белоруссии за чествование нацистского преступника, но и в корне пересмотреть свои позиции по выдаче этих преступников на справедливый суд.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Российский офицер попал под суд из-за болезни

Мобилизованного бойца обвинили в дезертирстве, однако боец объяснил произошедшее.

Российский офицер из Екатеринбурга отрицает вину в дезертирстве
Собчак рассказала о 40-минутном разговоре с Кадыровым: Почему ты трогаешь мою семью?
Собчак после разговора с Кадыровым приготовила команду к отъезду за рубеж
Композитор Игорь Крутой показал, как прошла встреча с Татьяной Тарасовой
Гостиница, склады, комплекс "Морвокзала": Одесса под плотным огнём
Сотни лет Литва говорила по-русски Сергей Лебедев Новая провокация на севере Косова: Приштина винит Белград Михаил Плисюк ВКС РФ ударили по морвокзалу в Одессе, обеспечив нужный медийный эффект Любовь Степушова
ГИБДД уже стала отбирать права у водителей за плёнки на фарах
Важно, что сгорело в паркинге гостиницы морвокзала в Одессе
ЧВК "Вагнер" возвращается на СВО — ВСУ в панике
ЧВК "Вагнер" возвращается на СВО — ВСУ в панике
Последние материалы
Страшная провокация ВСУ с ударом "кассетами" по своим мирным жителям в Константиновке
Актер Олег Басилашвили вспомнил, как  Данелия не хотел его брать в "Осенний марафон"
MWM: Киев скоро могут отрезать от западного финансирования
Певица Ян Гэ стала участницей немецкого "Голоса" и скрыла факт проживания в Москве
Дмитрий Савельев: Канада в очередной раз показала, откуда "растут ноги" украинского нацизма
Дочь Юлии Началовой показала, как выглядит в короткой юбке
СК: убийцы аниматоров на Кубани оказались виновны в новом жестоком преступлении
В Санкт-Петербурге мужчина ударил ножом в шею двух прохожих
Яна Рудковская показала, как прошёл праздник в честь трехлетия сына
ПВО Белгорода сбила беспилотник ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников