Бывшая помощница Трампа считает, что он хочет уничтожить демократию в США

Бывшая помощница главы администрации Дональда Трампа, Кэссиди Хатчинсон, утверждает, что наступивший в текущем избирательном цикле момент является "решающим" для Республиканской партии, в ее борьбе против кандидата на пост президента. В интервью на канале MSNBC она заявила, что Трамп стремится подорвать демократические принципы в Соединенных Штатах.
"Я не считаю господина Трампа настоящим республиканцем. Однако, по моему мнению, этот избирательный цикл имеет важнейшее значение для Республиканской партии… Сейчас настало время, если эти политики, которые сейчас находятся в Конгрессе, желают сделать прорыв и укрепить свои позиции." — заявила Хатчинсон.
Она также выразила удивление по поводу того, почему республиканцы продолжают поддерживать Трампа, несмотря на его юридические проблемы.
"Мы говорим о человеке, который фактически уничтожил демократические институты за один день и стремится сделать это снова," — добавила Хатчинсон.
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