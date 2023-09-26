Бывшая помощница Трампа считает, что он хочет уничтожить демократию в США

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Бывшая помощница главы администрации Дональда Трампа, Кэссиди Хатчинсон, утверждает, что наступивший в текущем избирательном цикле момент является "решающим" для Республиканской партии, в ее борьбе против кандидата на пост президента. В интервью на канале MSNBC она заявила, что Трамп стремится подорвать демократические принципы в Соединенных Штатах.

Фото: Оpenverse

"Я не считаю господина Трампа настоящим республиканцем. Однако, по моему мнению, этот избирательный цикл имеет важнейшее значение для Республиканской партии… Сейчас настало время, если эти политики, которые сейчас находятся в Конгрессе, желают сделать прорыв и укрепить свои позиции." — заявила Хатчинсон.

Она также выразила удивление по поводу того, почему республиканцы продолжают поддерживать Трампа, несмотря на его юридические проблемы.

"Мы говорим о человеке, который фактически уничтожил демократические институты за один день и стремится сделать это снова," — добавила Хатчинсон.