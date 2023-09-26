Российские удары по портовой инфраструктуре Украины на Дунае сняли румынские паромщики, которые спешно уносили ноги с украинского берега. Видео опубликовал в своём Telegram-канале военный журналист Александр Коц.
Репортёр отметил также, что через переправу Орловка-Исакча в Одесской области идёт в том числе и грузопоток на Украину.
Ранее в Сети появилось видео мощного пожара на морском вокзале Одессы после ракетного удара. Уничтожена была гостиница, в которой находились боевики ВСУ и иностранные наёмники.
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Мобилизованного бойца обвинили в дезертирстве, однако боец объяснил произошедшее.