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Удары по портовой инфраструктуре в Одесской области сняли румынские паромщики

Мир

Российские удары по портовой инфраструктуре Украины на Дунае сняли румынские паромщики, которые спешно уносили ноги с украинского берега. Видео опубликовал в своём Telegram-канале военный журналист Александр Коц.

Удары по портовой инфраструктуре на Дунае сняли румынские паромщики

Репортёр отметил также, что через переправу Орловка-Исакча в Одесской области идёт в том числе и грузопоток на Украину.

Ранее в Сети появилось видео мощного пожара на морском вокзале Одессы после ракетного удара. Уничтожена была гостиница, в которой находились боевики ВСУ и иностранные наёмники.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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