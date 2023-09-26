РИАН: США и НАТО с начала года втрое нарастили частоту разведполётов у Крыма

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Соединённые Штаты Америки вместе с союзниками по НАТО с начала года в три раза увеличили количество разведывательных полётов рядом с Крымским полуостровом.

Фото: Openverse

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на Flightradar24, разведывательная авиация Запада появляется у Крыма 21 раз в неделю. В начале 2023 года Североатлантический альянс реже проводил разведку возле полуострова, осуществляя семь полётов еженедельно.

С 18 по 24 сентября в районе Крыма 21 раз фиксировали передвижение разведывательных самолётов и стратегических беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) западного производства.

Отмечается, что за этот период 16 полётов реализовали дроны США.

Кроме того, согласно данным с портала Flightradar24, Вашингтон и его союзники нарастили разведывательные полёты до шести раз в сутки перед атакой Вооружённых сил Украины (ВСУ) на штаб Черноморского флота РФ.

По информации РИА Новости, интенсивность работы западных самолётов и рост количества украинских атак на Крымский полуостров — взаимосвязанные события.

Ранее журналисты Pais заявили, что Запад разрешил Украине бить по Крыму с помощью иностранных вооружений.