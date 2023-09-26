Белый дом: у США хватит денег на финансирование Украины лишь на несколько недель

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США имеют возможность поставлять военное оборудование Украине еще несколько недель, однако дальнейшая помощь может стать неопределенной без принятия дополнительных бюджетных решений со стороны конгресса. Об этом заявил Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности при Белом доме.

Фото: Openverse

Он также отметил, что прекращение поставок вооружения Украине может быть вызвано "шатдауном" — приостановкой работы федерального правительства из-за отсутствия одобренного конгрессом бюджета, будь то полноценный на финансовый год 2024 или временный. Эта ситуация может возникнуть уже 1 октября.

Также он подтвердил, что в Украину уже поступила первая партия американских танков Abrams, и новые поставки этих машин запланированы на ближайшие недели.

Ранее около 30 республиканских членов Конгресса в письме, копию которого получила газета Wall Street Journal, уведомили Белый дом о своем отказе в выделении 24 миллиардов долларов на нужды Украины.