США выразили удивление по поводу решения Мексики пригласить российских военных на празднование дня независимости. Об этом заявил официальный представитель государственного департамента Мэттью Миллер.
На параде, который состоялся 16 сентября в Мехико, присутствовали солдаты 154-го Преображенского полка.
"Скажу, что мы нашли странным это решение. К этому мне нечего добавить", — ответил Миллер на вопрос журналиста.
Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор предварительно призвал не усугублять ситуацию в связи с участием российских военных в параде. Он пояснил, что приглашения были отправлены всем странам, поддерживающим отношения с Мексикой.
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