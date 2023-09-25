В США назвали "странным" решение Мексики пригласить на парад российских солдат

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США выразили удивление по поводу решения Мексики пригласить российских военных на празднование дня независимости. Об этом заявил официальный представитель государственного департамента Мэттью Миллер.

Фото: Openverse

На параде, который состоялся 16 сентября в Мехико, присутствовали солдаты 154-го Преображенского полка.

"Скажу, что мы нашли странным это решение. К этому мне нечего добавить", — ответил Миллер на вопрос журналиста.

Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор предварительно призвал не усугублять ситуацию в связи с участием российских военных в параде. Он пояснил, что приглашения были отправлены всем странам, поддерживающим отношения с Мексикой.

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