В Конго ликвидировали одного из главарей группировки АДС

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Вооружённые силы Демократической Республики Конго (ДРК) подтвердили успешное устранение одного из ключевых руководителей экстремистской организации "Альянс демократических сил" (АДС) Медди Нкалубо, также известного под прозвищем "Каратель". Эту информацию распространил конголезский информационный портал Actualite.

По данным этого источника, Медди Нкалубо был нейтрализован в ходе воздушных атак на позиции боевиков в ночь с 16 на 17 сентября в районе деревни Нтороко, на грани с Угандой. Военные также сообщили о поражении "значительного числа членов АДС" в том же оперативном действии. Помимо своей деятельности в ДРК, Нкалубо также подозревался в организации ряда террористических актов на территории Уганды, включая столицу Кампала.

АДС возникла в 1995 году как исламская организация, вышедшая из мусульманской секты на западе Уганды, и стала оппозиционной силой к угандийскому правительству. В 2003 году под давлением угандийских Вооружённых сил боевики АДС отступили и нашли убежище в восточных регионах ДРК. Согласно данным ООН, за последние два года члены АДС унесли жизни более 1 300 мирных жителей на востоке ДРК.