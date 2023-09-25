"Огромная ошибка": МИД России резко отреагировали на выпады Пашиняна в адрес России

2:10 Your browser does not support the audio element. Мир

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали послание премьер-министра Армении Никола Пашиняна по случаю Дня независимости республики, который отмечался 24 сентября. В МИД отметили, что послание содержит неприемлемые выпады в адрес России. Кроме отторжения, оно ничего не может вызвать.

Фото: openverse

"Последние сентенции Пашиняна подтверждают наши более ранние выводы о том, что инспирируемые Западом и подстегиваемые официальным Ереваном деструктивные для собственной страны и наших союзнических отношений процессы носят не эпизодический, а системный характер. Глава правительства (Армении), по сути, признал, что все это время республику сознательно готовили к развороту от России", — говорится в комментарии МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали неубедительными оправданиями заявление премьер-министра Армении о якобы имевших место ошибках России и ОДКБ.

На МИД подчеркнули, что "Россия всегда была верна союзническим обязательствам, уважала армянскую государственность и никогда не ставила республику перед выбором: с нами или против нас".

В заявлении также отмечается, что "Москва оказывала и продолжает оказывать братской Армении масштабное содействие в сферах безопасности, экономики и культуры".

Нынешнее руководство Армении совершает огромную ошибку, пытаясь обрушить многогранные и многовековые связи Армении и России и сделать страну заложником геополитических игр Запада, подчеркнул в МИД России.

В понедельник премьер-министр Армении провел встречу с американским сенатором Гэри Питерсом в Ереване. В ходе которой заявил о важности визита сенатора, равно как и поддержки США в преодолении возникших проблем.

"Никол Пашинян подчеркнул важность налаженного тесного сотрудничества с США, в том числе в укреплении демократии в нашей стране, эффективной реализации реформ и в других направлениях", — заявили в пресс-службе правительства Армении.