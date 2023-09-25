"Много эмоций": президент Польши Дуда признался, что пытается понять Зеленского

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Польский лидер Анджей Дуда признался, что удивлён высказываниями своего украинского коллеги Владимира Зеленского, касающиеся запрета на ввоз зерна с Незалежной.

Фото: wikipedia.org

Таким образом Дуда отреагировал на эмоциональное выступление Зеленского на Генассамблее ООН, когда тот, возмущаясь отказу "европейских друзей Киева" импортировать украинское зерно, заявил, что страны ЕС таким образом действуют заодно с Россией.

Дуда согласился, что в украинско-польских отношениях сейчас преобладают эмоции, однако ему неприятно, что Зеленский решил вынести эти "мелкие" разногласия на Генассамблею ООН.

"Прежде всего меня удивило, что этот на самом деле мелкий спор был поднят им с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. В этом споре много эмоций, и я пытаюсь понять Владимира Зеленского", — сказал Дуда, которого цитирует Polskie Radio 24.

Дуда предупредил, что подобные заявления Зеленского настроят оскорблённых поляков против украинцев.