В Тбилиси в суши-баре Oishi Sushi произошёл конфликт с одной из русскоязычных посетительниц, после чего заведение атаковали негативными отзывами. Об этом сообщает Telegram-канал "Крыша турдома".
В отзыве посетительница пожаловалась на то, что по телефону с ней не стали общаться на русском языке и просто повесили трубку.
Представители суши-бара в ответ назвали русский "языком свиней”, а женщине предложили вернуться "в дыру", которую она, по их словам, называет своей страной.
Из Google информация о конфликте была через несколько часов удалена, однако за это время появилось более 100 других комментариев от негодующих пользователей. Нашлись при этом и комментаторы, которые встали на сторону бара.
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