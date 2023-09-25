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Суши-бар в Грузии назвал русский “языком свиней”

0:54
Мир

В Тбилиси в суши-баре Oishi Sushi произошёл конфликт с одной из русскоязычных посетительниц, после чего заведение атаковали негативными отзывами. Об этом сообщает Telegram-канал "Крыша турдома".

Суши-бар в Грузии назвал русский “языком свиней”
Фото: https://t.me/SergeyKolyasnikov/46903

В отзыве посетительница пожаловалась на то, что по телефону с ней не стали общаться на русском языке и просто повесили трубку.

Представители суши-бара в ответ назвали русский "языком свиней”, а женщине предложили вернуться "в дыру", которую она, по их словам, называет своей страной.

Из Google информация о конфликте была через несколько часов удалена, однако за это время появилось более 100 других комментариев от негодующих пользователей. Нашлись при этом и комментаторы, которые встали на сторону бара.

Ранее туристка из России описала поездку в Грузию фразой "больше туда не вернусь".

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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