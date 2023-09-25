Военкор Александр Сладков напомнил основные условия мирного урегулирования украинского конфликта.
По словам военкора, главными условиями мирного договора в данном случае являются разоружение Украины и контроль её территории.
Вместе с тем в последнее время всё чаще предлагаются и другие варианты мирного решения украинского вопроса, отметил эксперт. Сейчас таких вариантов, по его словам, уже целый букет.
"Расцветает букет вариантов договора Россия-Украина… И тут вам турецкий вариант, и Папа Римский, Китай, и вот теперь Киссинджер…" — написал Сладков в своём Telegram-канале.
Однако нельзя забывать, что Россия придерживается только одного варианта мирного соглашения по Украине — это разоружение Незалежной и контроль её территории.
При этом обозреватель не сомневается, что у Киева не останется другого выхода, кроме капитуляции, когда границы Украины со странами НАТО окажутся под контролем российской армии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Мобилизованного бойца обвинили в дезертирстве, однако боец объяснил произошедшее.