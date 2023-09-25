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Сладков: сегодня всё чаще появляются новые варианты мирного договора Россия-Украина

1:03
Мир

Военкор Александр Сладков напомнил основные условия мирного урегулирования украинского конфликта.

Сладков: сегодня всё чаще появляются новые варианты мирного договора Россия-Украина
Фото: wikipedia.org

По словам военкора, главными условиями мирного договора в данном случае являются разоружение Украины и контроль её территории.

Вместе с тем в последнее время всё чаще предлагаются и другие варианты мирного решения украинского вопроса, отметил эксперт. Сейчас таких вариантов, по его словам, уже целый букет.

"Расцветает букет вариантов договора Россия-Украина… И тут вам турецкий вариант, и Папа Римский, Китай, и вот теперь Киссинджер…" — написал Сладков в своём Telegram-канале.

Однако нельзя забывать, что Россия придерживается только одного варианта мирного соглашения по Украине — это разоружение Незалежной и контроль её территории.

При этом обозреватель не сомневается, что у Киева не останется другого выхода, кроме капитуляции, когда границы Украины со странами НАТО окажутся под контролем российской армии.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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