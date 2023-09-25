США внесли в санкционные списки пять российских компаний

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США ввели санкции против пяти компаний из России, а также организаций из Китая, Финляндии, Германии, Омана, ОАЭ и Пакистана. Это было объявлено американским Министерством финансов, сообщает РИА Новости.

Фото: "White House" by Seansie is licensed under CC BY 2.0.

Согласно информации, размещенной в федеральном регистре США, санкции применяются к организациям, которые действовали вопреки интересам национальной безопасности или внешней политике США.

Общее количество компаний, подвергнутых санкциям, составляет 28, как указано в сообщении.

Российские компании попали под ограничения за предполагаемый сговор с целью нарушения мер экспортного контроля США, включая содействие подсанкционным организациям.