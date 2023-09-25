Посол Польши потребовал от Канады извинений за визит в парламент украинского нациста

Польский посол в Оттаве Витольд Дзельский потребовал от Канады извинений за приглашение в палату общин (нижнюю палату) парламента украинского нациста Ярослава Хунки (Гунько), который служил в дивизии СС "Галичина".

Фото: Creativecommons

"22 сентября руководство Канады и Украины в Палате общин овациями приветствовало члена (дивизии) войск СС "Галиция", печально известного военного украинского формирования времен Второй мировой войны, которое несет ответственность за убийство тысяч поляков и евреев. Хотя Польша и лучший союзник Украины, она никогда не согласится обелять таких злодеев! Как посол Польши в Канаде я ожидаю извинений", — написал Дзельский в соцсети X.

В ходе визита Зеленского в парламент Канады спикер палаты общин Энтони Рота представил Ярослава Хунку как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". После чего депутаты парламента, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ну и делегация во главе с Зеленским дважды стоя поаплодировала "борцу".

Однако очень быстро выяснилось, что Хунка (Гунько) служил в дивизии СС "Галичина". Его приглашение возмутило еврейские организации Канады. После этого Энтони Рота принёс извинения, заявив, что не знал об этом факте биографии Гунько.

В канцелярии канадского премьер-министра произошедшее комментировать отказались. Но похвалили спикера палаты общин за извинения.

В оппозиции потребовали расследования того, каким образом служба протокола пригласила престарелого нациста на заседание парламента. Хотя депутаты от оппозиции аплодировали ему точно также, как и депутаты от правящего партии.

Каких-либо комментариев из Киева на сей счёт до сей поры не поступало.

У преступлений нацистов нет срока давности, а незнание истории Второй мировой войны чревато "новыми проявлениями фашизма", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя появление 98-летнего бывшего участника дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки в канадском парламенте.

"Сколько бы лет им ни было, здесь нет срока давности у этих преступлений. <…> подобная неряшливость, конечно, возмутительна", — сказал Песков.