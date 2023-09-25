Экс-посол Украины в США: Байден остался недоволен встречей с Зеленским

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Джозеф Байден недоволен состоявшимся разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фото: https://t.me/rt_russian/120422

Об этом сообщил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

По его словам, у них разошлись видения стратегии, а американская сторона заявила украинской что-то такое, что их расстроило.

"Мы видели, что Джозеф Байден показывал, что он недоволен этим разговором, который состоялся. Или президент Украины придерживается жёстко какого-то своего видения, которое не очень совпадает по таймингу с американским, президента США, или что-то обсуждали сложное по внутренней политике", — в эфире телеканала "Прямой" сказал дипломат.

У делегации из Киева была растерянность, все сидели под таким впечатлением, словно они были расстроены тем, что им сказала делегация США, подытожил Чалый.