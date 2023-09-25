Джозеф Байден недоволен состоявшимся разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.
По его словам, у них разошлись видения стратегии, а американская сторона заявила украинской что-то такое, что их расстроило.
"Мы видели, что Джозеф Байден показывал, что он недоволен этим разговором, который состоялся. Или президент Украины придерживается жёстко какого-то своего видения, которое не очень совпадает по таймингу с американским, президента США, или что-то обсуждали сложное по внутренней политике", — в эфире телеканала "Прямой" сказал дипломат.
У делегации из Киева была растерянность, все сидели под таким впечатлением, словно они были расстроены тем, что им сказала делегация США, подытожил Чалый.
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