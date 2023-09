Your browser does not support the audio element.

Польша переживёт, если Украина не захочет поддерживать с ней добрые отношения. Такое заявление сделал министр канцелярии президента Польши Анджея Дуды, руководитель бюро международной политики Марчин Пшидач.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.