Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"КП": найденный в лесу актёр из "Улиц разбитых фонарей" мог совершить суицид
NukeWorld показал вид из космоса на ядерный удар по Киеву
Военкор Стешин обвинил Зеленского в обнулении Холокоста
Министр обороны Шойгу доложил Путину о героическом бое в районе Урожайного
Журналист Соловьёв раскритиковал выдвинувших Нарусову в Совфед
Автоэксперт предупредил о возможных затратах при покупке электрокара с пробегом
В Австралии женщина назвала сына Метамфетамином ради эксперимента
Французский политик Филиппо назвал позором открытое восхваление Зеленским нацистов в Канаде
Марков назвал самым главным успехом ВСУ атаки на Крым

Канцелярия польского президента: Варшава переживёт, если Киев не хочет с ней дружить

1:07
Мир

Польша переживёт, если Украина не захочет поддерживать с ней добрые отношения. Такое заявление сделал министр канцелярии президента Польши Анджея Дуды, руководитель бюро международной политики Марчин Пшидач.

Канцелярия польского президента: Варшава переживёт, если Киев не хочет с ней дружить
Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Украина должна понять, что в интересах всех нас не позволить себя расколоть", — сказал Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.

Дипломат отметил, что такое развитие событий будет на руку России.

При этом Польша нормально будет жить и дальше, если Украина не будет стремиться сохранить с ней дружеские связи. Пшидач подчеркнул, что Польша сильна в военном плане, она является членом ЕС и НАТО, поэтому в интересах Киева делать всё возможное, чтобы Варшава не отвернулась от него и продолжала оказывать ему помощь.

"Если нет, не надо её (Украину) принуждать", — сказал Пшидач.

Министр добавил, что ухудшение украинско-польских отношений — это ещё не конфликт, на них, помимо всего прочего, влияют также перипетии внутренней политики и деловые связи.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Российский офицер попал под суд из-за болезни

Мобилизованного бойца обвинили в дезертирстве, однако боец объяснил произошедшее.

Российский офицер из Екатеринбурга отрицает вину в дезертирстве
Стало известно, куда пропал режиссёр Никита Михалков: покинул Москву
Стало известно, куда пропали Никита Михалков и его передача "Бесогон ТВ"
Анатолий Васильев объяснил свой уход из "Сватов"
Сексолог рассказала об оптимальной продолжительности секса
Украинскому народу нужен новый Богдан Хмельницкий Виктор Пахомов Левенштерн о Бородинском сражении: русские его не проиграли Сергей Лебедев "Капитуляция" Карабаха: Армении и Азербайджану пора начать торговать Андрей Николаев
В Германии опровергли гибель танкового экипажа бундесвера в зоне СВО
Обвиняемый в убийстве свердловской полицейской следил за её сестрой
Экс-чиновник КНР: "Даже население Китая целиком не заполнит все пустующие квартиры"
Экс-чиновник КНР: "Даже население Китая целиком не заполнит все пустующие квартиры"
Последние материалы
В Екатеринбурге водитель кроссовера поехал на толпу
Канцелярия польского президента: Варшава переживёт, если Киев не хочет с ней дружить
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский потеряет власть в случае выборов на Украине
МВД РФ объявило в розыск руководство МУС, выдавшего ордер на арест Путина
Онкологи в Удмуртии спасли пожилого пациента от рака, сделав уникальную операцию
Завершено расследование дела об изнасиловании девочек в отеле Петрозаводска
Forbes: Украине передали танки Challenger 2 без дополнительной передней брони
Мама Ксении Собчак ответила на запрет Совфеда посещать недружественные страны
Иван Грозный, управдом Бунша, Жорж Милославский: путешествие в булгаковскую Москву
Певица Mia Boyka опубликовала ответ отца на критику Виктора Дробыша в её адрес
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников