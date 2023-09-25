Канцелярия польского президента: Варшава переживёт, если Киев не хочет с ней дружить

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Польша переживёт, если Украина не захочет поддерживать с ней добрые отношения. Такое заявление сделал министр канцелярии президента Польши Анджея Дуды, руководитель бюро международной политики Марчин Пшидач.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Украина должна понять, что в интересах всех нас не позволить себя расколоть", — сказал Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.

Дипломат отметил, что такое развитие событий будет на руку России.

При этом Польша нормально будет жить и дальше, если Украина не будет стремиться сохранить с ней дружеские связи. Пшидач подчеркнул, что Польша сильна в военном плане, она является членом ЕС и НАТО, поэтому в интересах Киева делать всё возможное, чтобы Варшава не отвернулась от него и продолжала оказывать ему помощь.

"Если нет, не надо её (Украину) принуждать", — сказал Пшидач.

Министр добавил, что ухудшение украинско-польских отношений — это ещё не конфликт, на них, помимо всего прочего, влияют также перипетии внутренней политики и деловые связи.