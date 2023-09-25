Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский потеряет власть в случае выборов на Украине

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В случае проведения президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому придётся покинуть свой пост. Такое мнение выразил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: CreativeCommons

Он призвал провести голосование, поскольку в ином случае украинское руководство нарушит конституционные нормы. По его словам, Зеленский осознаёт, чем для него обернутся выборы.

"И ты боишься власть потерять, потому что, если будут выборы, президентом ты уже не будешь", — подчеркнул политолог на YouTube.

Ранее Соскин прокомментировал конфликт между Польшей и Украиной из-за зерна. Он считает, что польский лидер Анджей Дуда в ООН "вытер ноги" о Зеленского. Отказ Дуды от встречи с президентом Украины — беспрецедентное унижение Киева, убеждён политолог.

На прошлой неделе украинские СМИ распространили фейковую видеозапись с выступлением Зеленского в ООН. Судя по кадрам, украинский президент произносил речь перед полным залом, хотя на самом деле он был полупустым.