Ищенко: Россия, США и Китай готовятся к прямому столкновению

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США, Китай и Россия сегодня уже ведут подготовку к открытому противостоянию. И этой осенью наступает момент истины.

Фото: фото Синьхуа

Об этом заявил политолог и публицист Ростислав Ищенко.

"Украина больше не может держать фронт, даже с западной помощью. Сегодня катастрофа ВСУ представляется делом нескольких месяцев, но она может произойти и за несколько недель — события вступили в этап самостоятельного развития и больше не поддаются прогнозированию и управлению ни политическими, ни экономическими, ни военными методами", — цитирует эксперта "Военное дело".

И как бы США этого ни хотелось, они не могут отказаться от поддержки Киева, поскольку это нанесёт удар по их авторитету, а власти Тайваня могут засомневаться и пойти на снижение напряжённости в отношениях с Пекином, уверен аналитик. Но если Вашингтон не остановится, то это уже будет лежать в плоскости открытых военных действий против РФ.

По Тайваню всё тот же сценарий — остров всё больше накачивают оружием, а это очевидная подготовка к началу военных действий, подчеркнул обозреватель. И в противовес Россия, Китай и КНДР тут же образовали свой союз.

Также Китай сюда может подключить и Пакистан, который уже провёл учения с Таиландом и Мьянмой. Сейчас оба лагеря стороны мобилизуют союзников и стараются не допустить перехода нейтралитетов во враждебный стан, убеждён Ищенко.

"Пока что ход событий влечёт нас к мировой войне, а большое количество равноправных участников кризиса и их союзников делает его непрогнозируемым и неуправляемым. Но фатальной неизбежности глобального военного конфликта ещё нет", — подытожил Ищенко.