Президента Украины Владимира Зеленского довольно холодно принимали на рабочих встречах в США, сообщил отставной офицер ЦРУ Филип Джиральди.
По его мнению, это указывает на то, что Запад теряет интерес к Украине. Как напомнил экс-сотрудник ЦРУ, прошлый визит Зеленского в США был более успешным, поскольку ему аплодировал весь конгресс, чествуя как героя.
"В этот раз всё прошло тихо", — отметил Джиральди в интервью Джорджу Гэллоуэю на YouTube.
Он обратил внимание на то, что спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти даже не стал встречать Зеленского. Энтузиазм в этот раз у США полностью отсутствовал, считает отставной офицер.
Джиральди назвал провалом выступление главы Украины во время работы Генассамблеи ООН. Он добавил, что Зеленского практически не слушали.
Помимо этого, эксперт подчеркнул: журналисты на Западе в последнее время всё чаще разоблачают ложь Киева о действиях РФ. Мировое сообщество просыпается, а Зеленский утрачивает доверие к себе, резюмировал Джиральди.
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