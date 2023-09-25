Елена Зеленская, жена президента Украины, сомневается, что её муж примет участие в возможных выборах в стране в 2024 году. Об этом пишет Business Insider.
Супруга Владимира Зеленского заявила, что зависеть это будет от того, нужен ли он украинскому обществу в качестве президента. Он, скорее всего, не будет баллотироваться, если будет чувствовать, что народ больше не хочет видеть его руководителем страны.
Также жена главы киевского режима призналась в интервью американским журналистам, что поддерживала кандидатуру своего мужа во время его первого участия в выборах президента не полностью, сомневаясь, необходимо ли ему выдвигаться на этот пост.
Ранее Зеленский заявил, что проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения.
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