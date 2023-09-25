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На Украине загадочно умер депутат-миллионер Иванчук

1:04
Мир

На Украине продолжается череда загадочных смертей известных политиков. Крупный бизнесмен и депутат Рады Украины Андрей Иванчук скончался при невыясненных обстоятельствах в ночь на 25 сентября. Об этом сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, пишет издание "Страна".

На Украине загадочно умер депутат-миллионер Иванчук
Фото: Официальный телеграм-канал Верховной рады Украины t. me/verkhovnaradaukrainy/55337

Депутат, по предварительной информации, умер в селе Иванковичи из-за оторвавшегося тромба.

Один из товарищей политика назвал эту историю "очень странной", добавив, что назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что 17 сентября ушёл из жизни экс-губернатор Херсонской области Геннадий Лагута, которого обвиняли в сдаче региона российским военным. Его смерть выглядит такой же загадочной.

Сообщалось, что чиновник покончил с собой в одной из больниц Киева. Однако окружение бывшего губернатора в версию суицида не верит, так как он "любил жизнь" и с депрессивными настроениями не сталкивался.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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