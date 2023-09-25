В Сети появилось видео ночного пожара в Одессе. Горело здание отеля "Одесса" на морском вокзале после ракетного удара. Кадры опубликованы в Telegram-канале.
Силы обороны юга Украины сообщают, что регион в ночь на 25 сентября атаковали 19 дронов и две сверхзвуковые ракеты. В результате повреждения получил порт и морской вокзал Одессы, сильный пожар произошел в здании экс-гостиницы "Одесса" возле порта. В экспертных сообществах пишут, что там могли находиться военные ВСУ.
Спикер Наталия Гуменюк заявила, что здание морского вокзала фактически уничтожено после атаки, также в результате падения обломков были повреждены складские помещение одного из предприятий и зернохранилище.
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