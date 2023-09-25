РИА Новости: Анкара не видит перспектив на мирные переговоры по Украине

0:36 Your browser does not support the audio element. Мир

Анкара не видит предпосылок для возобновления переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщил источник близкий к ситуации.

Фото: https://www.mfa.gov.by/

При этом Турция выражает глубокую заинтересованность в данном процессе.

"На данный момент, к сожалению, не видны какие-либо перспективы (переговорного процесса. — Прим. ред.), — сообщил источник РИА Новости. — При готовности сторон готовы оказать любое посредничество".

Анкара продолжает настаивать на прекращении огня и возобновлении переговорного процесса, сообщил собеседник.