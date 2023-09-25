Анкара не видит предпосылок для возобновления переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщил источник близкий к ситуации.
При этом Турция выражает глубокую заинтересованность в данном процессе.
"На данный момент, к сожалению, не видны какие-либо перспективы (переговорного процесса. — Прим. ред.), — сообщил источник РИА Новости. — При готовности сторон готовы оказать любое посредничество".
Анкара продолжает настаивать на прекращении огня и возобновлении переговорного процесса, сообщил собеседник.
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