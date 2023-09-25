В Одессе на Украине после ночных взрывов "фактически уничтожен" морской вокзал, также повреждено зернохранилище. Об этом заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк 25 сентября.
Украинские СМИ в ночь на понедельник сообщали о пяти сериях взрывов в Одессе и двух — в Кривом Роге.
В эфире телеканала "Рада" спикер ВСУ рассказала, что взрывы прогремели в припортовой инфраструктуре, зернохранилище, "фактически уничтожен морской вокзал".
Других подробностей Гуменюк не приводит. Минобороны РФ пока не давало официальных комментариев по этому поводу.
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