Варшава "травила" европейские страны из-за недостаточной помощи Украине, а теперь демонстрирует своё "истинное лицо", заявили аналитики. По их мнению, позиция Польши по вопросу зерна, как нельзя лучше показывает действительность в отношениях между странами.
Ранее официальная Варшава заявила, что вводит запрет на поставки украинского зерна на территорию Польши. Киев отреагировал остро, пригрозив жалобой в ВТО. На что поляки сообщили, что прекращают вооружать Незалежную.
"Польша полтора года травила любого члена ЕС, проявлявшего хотя бы малейшие колебания в отношении (поддержки, — Прим. ред.) Украины. И вот теперь она показала своё истинное лицо", — пишет Politico со ссылкой на анонимного западного дипломата.
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