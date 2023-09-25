Politico: Польша травила страны ЕС из-за Украины, а сейчас показала "истинное лицо"

0:49 Your browser does not support the audio element. Мир

Варшава "травила" европейские страны из-за недостаточной помощи Украине, а теперь демонстрирует своё "истинное лицо", заявили аналитики. По их мнению, позиция Польши по вопросу зерна, как нельзя лучше показывает действительность в отношениях между странами.

Фото: mirtesen.ru

Ранее официальная Варшава заявила, что вводит запрет на поставки украинского зерна на территорию Польши. Киев отреагировал остро, пригрозив жалобой в ВТО. На что поляки сообщили, что прекращают вооружать Незалежную.

"Польша полтора года травила любого члена ЕС, проявлявшего хотя бы малейшие колебания в отношении (поддержки, — Прим. ред.) Украины. И вот теперь она показала своё истинное лицо", — пишет Politico со ссылкой на анонимного западного дипломата.