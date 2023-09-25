В Чили повышен уровень тревоги из-за возможного извержения вулкана Вильяррика

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Национальная служба геологии и горнодобывающей промышленности Чили (Sernageomin) повысила уровень тревоги с желтого на оранжевый (третий уровень из четырех) для вулкана Вильяррика, который находится на юге Чили, сообщает агентство Reuters.

Фото: Openverse

Оранжевый уровень предупреждения указывает на то, что существует значительный риск того, что извержение вулкана может произойти в ближайшие дни или недели.

Этот вулкан находится недалеко от популярного туристического курорта Пукон и находится в 750 километрах к югу от столицы Сантьяго. Он считается одним из самых активных в Южной Америке и имеет открытый кратер диаметром в 200 метров. Последнее извержение этого вулкана было зафиксировано в 2015 году, что привело к масштабной эвакуации местного населения.

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