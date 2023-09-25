Национальная служба геологии и горнодобывающей промышленности Чили (Sernageomin) повысила уровень тревоги с желтого на оранжевый (третий уровень из четырех) для вулкана Вильяррика, который находится на юге Чили, сообщает агентство Reuters.
Оранжевый уровень предупреждения указывает на то, что существует значительный риск того, что извержение вулкана может произойти в ближайшие дни или недели.
Этот вулкан находится недалеко от популярного туристического курорта Пукон и находится в 750 километрах к югу от столицы Сантьяго. Он считается одним из самых активных в Южной Америке и имеет открытый кратер диаметром в 200 метров. Последнее извержение этого вулкана было зафиксировано в 2015 году, что привело к масштабной эвакуации местного населения.
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