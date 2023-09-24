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Макрон отменил распоряжение о продаже топлива в убыток для заправщиков

1:20
Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон отменил распоряжение премьер-министра Элизабет Борн о продаже топлива с убытком, в целях снижения цен на бензин на заправках страны, после того как производители и дистрибьюторы отказались выполнять это требование.

В ходе интервью на телеканале TF1 в воскресенье, президент объявил, что такая мера не будет введена официально, однако правительство оставит ее в качестве потенциальной угрозы.

Также он заявил, что правительство предоставит субсидии в размере 100 евро для людей, которые вынуждены много передвигаться на автомобиле для того, чтобы добраться до места работы. Президент подчеркнул, что будет оказывать давление на 60 крупнейших производителей продовольствия с целью договориться о снижении их наценок, в контексте растущей продовольственной инфляции.

Ранее министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что разрешение на продажу бензина с убытком во Франции начнет действовать с декабря и продлится шесть месяцев.

Стоимость бензина во Франции последние месяцы стремительно растет, и на некоторых заправках давно уже превышает отметку в 2 евро за литр — уровень, который, согласно заявлениям правительства, не должен был быть достигнут.

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Топливо ниже оптовых цен собираются продавать во Франции
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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