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Кабмин Франции попросит АЗС продавать топливо по себестоимости

1:37
Мир

Французское правительство намерено потребовать от топливных компаний и частных автозаправочных станций продавать топливо по себестоимости, о чем объявил президент Эммануэль Макрон во время интервью телеканалам TF1 и France 2. Макрон заявил, что премьер-министр Элизабет Борн на этой неделе проведет встречи со всеми заинтересованными сторонами отрасли, призвав их продавать топливо без прибыли. Он также подчеркнул, что семьи с низким доходом, которые полагаются на свои транспортные средства для поездок на работу, снова получат субсидию в размере 100 евро, что является восстановлением политики, действовавшей ранее в этом году.

Кабмин Франции попросит АЗС продавать топливо по себестоимости
Фото: openverse

В отдельном интервью газете Le Parisien от 16 сентября премьер-министр Борн подчеркнул, что, учитывая продолжающийся рост средних цен на бензин и дизельное топливо в стране, правительство намерено временно приостановить действие закона 1963 года, запрещающего компаниям заниматься убыточной торговлей. По словам Борна, этот стратегический сдвиг направлен на эффективную борьбу с инфляцией, не прибегая к прямым субсидиям топливной промышленности для сдерживания роста цен. Впоследствии ассоциация дорожных компаний Mobilians, ссылаясь на предложение, выдвинутое министром экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Бруно Ле Мэром, упомянула, что власти рассматривают возможность выплаты компенсаций тем, кто согласится придерживаться этих рекомендаций.

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Топливо ниже оптовых цен собираются продавать во Франции
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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