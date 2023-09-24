В Германии ответили на сообщения о гибели на Украине немецкого танкового экипажа

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В Германии сделали заявление по поводу сообщений российских СМИ о гибели на Украине немецкого танкового экипажа.

Фото: Стоп-кадр с видео

Представители бундесвера заявили в интервью немецкому изданию, что на Украине германских танковых экипажей нет.

Западные СМИ также пишут, что военные РФ подбили под Сватово дронами два тяжёлых танка Strv 122, которые являются шведской модернизацией танка Leopard 2A5.

Судя по видео, на котором издание Forbes идентифицировало эти танки, они ранее подорвались на минах, поскольку стояли без движения с открытыми люками и повёрнутыми башнями. Поэтому дронами их, вероятно, пытались добить, делает вывод автор статьи.

Ранее появилась информация, что российские разведчики уничтожили на Запорожском направлении танк Leopard ВСУ с экипажем, полностью состоявшим из военнослужащих бундесвера. В Минобороны РФ этого пока не подтверждали.