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MWM: на Западе назвали передачу танков Abrams Украине провальной идеей

1:10
Мир

Передача Украине американских танков M1A1 Abrams обречена на неудачу, потому что российские военные в ходе боёв уничтожали уже и более продвинутые современные танки. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

MWM: на Западе назвали передачу танков Abrams Украине провальной идеей
Фото: "Battle Group Poland Fires an M1 Abrams Remotely" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

"Обеспокоенность по поводу живучести танков Abrams, поставляемых на Украину, последовала за уничтожением западных танков всех других классов, стоящих на вооружении украинской армии, и все это было подтверждено кадрами с дронов", — сказано в материале.

Авторы напомнили, что бойцы ВС РФ уже благополучно выводили из строя и немецкие Танки Leopard 2A6, и британские Challenger 2. Эксперты подчеркнули, что эти немецкие и британские танки имеют куда более мощную защиту, чем американские аналоги.

Журналисты напомнили также, что в прошлых конфликтах Abrams показали себя довольно уязвимыми машинами. Например, иранская армия, на вооружении которой были американские танки в 2000-х годах, пережила колоссальные потери в ходе конфликта.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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