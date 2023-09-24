Тур президента Украины Владимира Зеленского по США завершился скандалом. Его охранника избили в одном из баров Нью-Йорка из-за приставаний. Видео распространяется в соцсетях.
Сообщается, что сотрудник службы безопасности главы киевского режима напился и стал требовать, чтобы в баре американцы кричали "слава Украине". Также он лез драться к посетителям заведения.
Закончилось всё тем, что обычные граждане США толпой отлупили телохранителя Зеленского.
Ранее президент Украины устроил скандал на встрече с американским лидером Джо Байденом.
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