Тур Владимира Зеленского по США закончился скандалом

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Тур президента Украины Владимира Зеленского по США завершился скандалом. Его охранника избили в одном из баров Нью-Йорка из-за приставаний. Видео распространяется в соцсетях.

Фото: CreativeCommons

Сообщается, что сотрудник службы безопасности главы киевского режима напился и стал требовать, чтобы в баре американцы кричали "слава Украине". Также он лез драться к посетителям заведения.

Закончилось всё тем, что обычные граждане США толпой отлупили телохранителя Зеленского.

Ранее президент Украины устроил скандал на встрече с американским лидером Джо Байденом.