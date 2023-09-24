Украинский лидер Владимир Зеленский попытался вернуть разваливающиеся отношения с Польшей в прежнее русло, пишет Politico.
С этой целью, находясь в Польше, Зеленский вручил награды двум польским гражданам за "помощь украинской армии".
Украинский лидер, посетивший Варшаву по дороге из США, даже не встретился ни с одним из польских официальных лиц, ограничившись простыми поляками.
"Зеленский просто посетил Польшу транзитом по пути домой в Киев и не встречался с политиками. Вместо этого Зеленский вручил награды двум полякам, участвующим в помощи Украине", — сказано в статье.
Таким образом Зеленский выразил признательность Польше за помощь в украинском конфликте, подытожили авторы.
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