В Мексике спасатели испугались ожившего "трупа" немецкой туристки

1:30 Your browser does not support the audio element. Мир

Встревоженные туристы в Мексике обнаружили в океане тело женщины, которая пропала после вечернего купания и провела всю ночь в воде. Однако, когда ее нашли и попытались поднять на лодку, она начала двигаться.

Фото: Openverse

Событие произошло на побережье Пуэрто-Вальярты с немецкой туристкой, которая недавно прибыла в этот район. Посетители пляжа заметили неподвижное тело женщины в воде. Она была одета в розовый купальник и удерживалась на поверхности воды с помощью плавательного круга, который был на ее талии.

Было уточнено, что муж женщины сообщил спасателям, что его жена исчезла из виду, когда они вместе купались в океане накануне вечером. Ему удалось вернуться на берег, но его жена была унесена течением. Оказалось, что туристка провела всю ночь в воде, держась на плаву с помощью обычного плавательного круга. Сразу же после обнаружения ее тела были вызваны экстренные службы. Однако, спасатели не торопились поднимать женщину на борт, так как считали ее мертвой. Но когда они и добровольцы-туристы начали поднимать "труп", все испугались, так как утопленница начала двигаться. Оказалось, что она была жива.

Оставшаяся в живых в мексиканских водах туристка была доставлена на пляж Лос-Муэртос и передана медикам. Согласно последним данным, она сильно обезвожена, но ее состояние стабильно, и прогнозы медиков хорошие.

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