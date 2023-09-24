Джеффри Сакс: Соединённые Штаты специально залили Украину кровью

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Соединённые Штаты устроили самую настоящую кровавую бойню на Украине.

Фото: Openverse

А сделано это было, потому что все происходящее в интересах кучки политиков, заявил известный американский профессор-экономист Джеффри Сакс.

Вашингтон ничего не сделал, чтобы разрешить кризис на Украине мирным путём и усугубил конфликт. Белый дом также прекрасно знал, что широко разрекламированное наступление Вооружённых сил Украины полностью провалится, подытожил эксперт.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но никаких предложений по прекращению огня она рассматривать не будет.