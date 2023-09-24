По пути на Украину из США Владимир Зеленский сделал остановку в Польше, однако во время пребывания в Варшаве так и не удостоился встречи ни с кем из официальных представителей польских властей. Об этом пишет агентство Reuters.
Из этого можно сделать вывод, что польско-украинские отношения по-прежнему оставляют желать лучшего, отметили обозреватели.
"Владимир Зеленский наградил двух польских волонтеров государственными наградами во время своей остановки в Польше в субботу, однако он не встретился ни с одним официальным лицом, поскольку отношения между странами напряжены из-за поставок зерна", — сказано в статье.
Согласно заявлению главы Бюро международной политики администрации президента Польши Марчина Пшидача, которое он сделал порталу Onet. pl, в офис польского лидера не поступало никаких предложений о встрече от Зеленского.
До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пригрозил Зеленскому, призвав его воздержаться от новых оскорблений в адрес поляков. Ранее Моравецкий объявил о прекращении поставок оружия Киеву, объяснив этот шаг собственным активным вооружением.
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