CNN: Купюра 1934 года номиналом $10,000 ушла с аукциона за $480,000

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Уникальная купюра номиналом $10 000, выпущенная во время Великой Депрессии, была продана на аукционе за $480 000.

Фото: openverse

Изданная в 1934 году, банкнота Федеральной резервной системы была сертифицирована организацией Paper Money Guaranty (PMG) и имела оценку Exceptional Paper Quality (EPQ), как сообщает аукционный дом Heritage Auctions, базирующийся в Далласе. Эта банкнота из Бостона, с портретом министра финансов Президента Линкольна Сэмона П. Чейза стала самой дорогой на аукционе Long Beach Expo, установив рекордную цену в пятницу.

"Купюры всегда привлекали внимание коллекционеров всех уровней", — сказал вице-президент по валютам в Heritage Auctions Дастин Джонстон в пресс-релизе в понедельник. "Купюра достоинством $10 000 уступает только золотому сертификату достоинством $100 000, выпущенному в 1934 году, и среди 18 экземпляров, оцененных PMG, данное образец является самым высоко оцененным", — продолжил он.

Как сообщил представитель аукционного дома, ранее самая высокая цена за купюру $10 000, выпущенную в 1934 году, составляла $384 000 и была установлена в сентябре 2020 года. Эта продажа устанавливает новый рекорд для купюры 1934 года.

Джонстон также добавил, что PMG оценил только четыре другие купюры Федеральной резервной системы номиналом $10 000, равные по оценке данной купюре, и всего пять купюр были оценены выше. Он назвал эту купюру "настоящим призом, который займет достойное место в своей новой коллекции".

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