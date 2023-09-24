Депутат Гемпель рассказал о начале переезда семей из Германии в Крым

0:51 Your browser does not support the audio element. Мир

Семьи русских немцев начинают переезжать в Крым из Германии. Такой информацией поделился глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Фото: "Ялта / Yalta, Crimea" by sovraskin is licensed under CC BY 2.0.

"В Крым начали переезжать из Германии семьи русских немцев. Таковых уже насчитывается свыше двухсот", — сказал Гемпель в разговоре с РИА Новости.

Депутат объяснил, что люди выбрали возвращение на свою историческую родину с её традиционными ценностями. Именно здесь, а не в Германии, русские немцы смогут развиваться, и здесь их не будут притеснять по национальному признаку, как это происходит за границей.

Гемпель добавил, что для тех граждан, которые когда-то переехали за рубеж, в Крыму есть все условия для возвращения и комфортной жизни.