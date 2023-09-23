Акцию протеста против монархии устроили в Букингемском дворце

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В субботу активисты республиканского движения, выступающего против монархии и короля Карла III, провели акцию протеста у Букингемского дворца, ознаменовав первую подобную демонстрацию у этой знаковой достопримечательности. Активисты, родом из разных уголков Великобритании, первоначально прибыли во дворец в качестве туристов.

Фото: Openverse

Они собрались в большом зале в футболках с надписью "Не мой король". У каждого активиста на футболке была одна буква этой фразы. В Интернете была опубликована видеозапись мероприятия, на которой запечатлено, как активисты синхронно снимают куртки. Во время этого можно услышать, как сотрудник дворца спрашивает: "Эй, ребята? Что происходит? Что ты делаешь?"

Грэм Смит, один из активистов, подчеркнул: "Чарльз не является неприкасаемым монархом; он не застрахован от критики и не пользуется тем уважением, которое защищало монархию, пока на троне была его мать". Смит также упомянул, что Республиканское движение планирует продолжить протесты против монархии по всей стране, а следующая демонстрация запланирована на 7 ноября.

Протестующие смогли войти в Букингемский дворец как платящие представители общественности, поскольку туристы могут приобрести билеты стоимостью от 30 до 33 фунтов стерлингов (примерно от 37 до 40 долларов), чтобы посетить парадные залы дворца, включая Тронный зал и Парадную лестницу, где проходила акция протеста. С мая антимонархическое движение проводит подобные акции, выступая за то, чтобы Британией руководил демократически избранный глава государства вместо монарха.

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