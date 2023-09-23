Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лавров: РФ готова к переговорам по Украине, но никаких предложений по прекращению огня рассматривать не будет
Самолёт с российскими туристами съехал со взлётно-посадочной полосы в Перми
Шольц выступил за усиление контроля на границе из-за роста нелегальной миграции
США боятся передавать Киеву Patriot после майского уничтожения "Кинжалом"
Папа Римский Франциск: в обществе появилось осознание миграционной проблемы
Россияне обогнали немецких туристов по числу прибывших в Турцию
Умерла писательница Ольга Кузьменко, мать погибшего музыканта и актера Кузьмы Скрябина
Сладков: "По Вербовому — враньё, был накат, противника сожгли, как в печке"
ГИБДД сможет лишать водителей прав за пленку на автомобильных фарах

Акцию протеста против монархии устроили в Букингемском дворце

1:50
Мир

В субботу активисты республиканского движения, выступающего против монархии и короля Карла III, провели акцию протеста у Букингемского дворца, ознаменовав первую подобную демонстрацию у этой знаковой достопримечательности. Активисты, родом из разных уголков Великобритании, первоначально прибыли во дворец в качестве туристов.

Акцию протеста против монархии устроили в Букингемском дворце
Фото: Openverse

Они собрались в большом зале в футболках с надписью "Не мой король". У каждого активиста на футболке была одна буква этой фразы. В Интернете была опубликована видеозапись мероприятия, на которой запечатлено, как активисты синхронно снимают куртки. Во время этого можно услышать, как сотрудник дворца спрашивает: "Эй, ребята? Что происходит? Что ты делаешь?"

Грэм Смит, один из активистов, подчеркнул: "Чарльз не является неприкасаемым монархом; он не застрахован от критики и не пользуется тем уважением, которое защищало монархию, пока на троне была его мать". Смит также упомянул, что Республиканское движение планирует продолжить протесты против монархии по всей стране, а следующая демонстрация запланирована на 7 ноября.

Протестующие смогли войти в Букингемский дворец как платящие представители общественности, поскольку туристы могут приобрести билеты стоимостью от 30 до 33 фунтов стерлингов (примерно от 37 до 40 долларов), чтобы посетить парадные залы дворца, включая Тронный зал и Парадную лестницу, где проходила акция протеста. С мая антимонархическое движение проводит подобные акции, выступая за то, чтобы Британией руководил демократически избранный глава государства вместо монарха.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Протесты против монархии в день траура по королеве
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
ВС России уничтожили танк Leopard с немецким экипажем

Российские разведчики уничтожили украинский танк Leopard с полностью немецким экипажем, который состоял из военнослужащих армии Германии.

Разведчики ВС РФ уничтожили танк Leopard с экипажем из военных Германии
Врачи из РФ рассказали, какой пульс считается нормальным у детей и взрослых
Какой пульс считается нормальным: норма пульса по возрастам
Билан не узнал Данила Плужникова в шоу "Голос. Уже не дети"
"Таблетки не работают": топ-7 ошибок при лечении артериальной гипертензии
Украинскому народу нужен новый Богдан Хмельницкий Виктор Пахомов Левенштерн о Бородинском сражении: русские его не проиграли Сергей Лебедев "Капитуляция" Карабаха: Армении и Азербайджану пора начать торговать Андрей Николаев
Объявилено начало "новой эры" исследований: в США запущен самый мощных лазер в мире
Ликвидация Нагорного Карабаха — стратегическое поражение Запада
Появились новые детали по подбитому Leopardу с немецким экипажем
Появились новые детали по подбитому Leopardу с немецким экипажем
Последние материалы
Самолёт с российскими туристами съехал со взлётно-посадочной полосы в Перми
Шольц выступил за усиление контроля на границе из-за роста нелегальной миграции
США боятся передавать Киеву Patriot после майского уничтожения "Кинжалом"
Акцию протеста против монархии устроили в Букингемском дворце
Папа Римский Франциск: в обществе появилось осознание миграционной проблемы
Россияне обогнали немецких туристов по числу прибывших в Турцию
Умерла писательница Ольга Кузьменко, мать погибшего музыканта и актера Кузьмы Скрябина
Сладков: "По Вербовому — враньё, был накат, противника сожгли, как в печке"
ГИБДД сможет лишать водителей прав за пленку на автомобильных фарах
В Донецке очевидцы засняли свадебный кортеж из бронеавтомобилей «Тигров»
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников