Папа Римский Франциск: в обществе появилось осознание миграционной проблемы

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Папа Римский Франциск выразил свое мнение, что в решении проблемы миграции наблюдается постепенный прогресс, по крайней мере, с точки зрения повышения осведомленности. Во время пресс-конференции на борту самолета, следовавшего из Марселя, где он участвовал в заключительном заседании встречи епископов Средиземноморья, понтифик поделился своими мыслями по этому вопросу.

Фото: openverse

Он признал, что понимание проблемы растет, хотя и медленными темпами. Папа Франциск подчеркнул тяжелое положение мигрантов, которые часто попадают в замкнутый круг, подобный игре в пинг-понг, их отправляют обратно и они оказываются в лагерях, где они терпят ужасные условия. В его послании подчеркивалась важность принятия и интеграции мигрантов. Если интеграция в принимающей стране невозможна, он настоятельно призвал направлять и облегчать им жизнь в их родных странах, а не оставлять их в руках эксплуататоров, которые наживаются на их страданиях.

Размышляя о прошедшем десятилетии, Папа Франциск отметил, что со времени его первого визита на остров Лампедуза, который состоялся 10 лет назад вскоре после его избрания папой, он стал свидетелем улучшений. Он упомянул, что осведомленность возросла, и ранее скрытые трагедии вышли на свет. Более того, он подчеркнул ценность мигрантов для Европы, подчеркнув, что хорошо спланированная миграция может принести плодотворные результаты.

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