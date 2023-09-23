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Иран и Мальдивы восстановили дипломатические отношения

2:09
Мир

Иран и Мальдивские Острова приняли решение восстановить дипломатические отношения, которые были разорваны в 2016 году, о чем объявило Министерство иностранных дел Исламской Республики.

Иран и Мальдивы восстановили дипломатические отношения
Фото: openverse

В заявлении, опубликованном на Telegram-канале Министерства иностранных дел Ирана, было сообщено, что это решение было принято после встречи министра иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейна Амира Абдоллахияна и министра иностранных дел Мальдивской Республики Абдуллы Шахида в пятницу, 22 сентября 2023 года, в кулуарах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В заявлении подчеркивалось, что Иран и Мальдивские Острова, руководствуясь интересами и чаяниями своего населения, подтвердили свою приверженность восстановлению дипломатических отношений.

Министерство подчеркнуло, что и Иран, и Мальдивские Острова договорились развивать свои отношения на основе таких принципов, как взаимное уважение суверенитета, равенство, взаимная выгода и мирное сосуществование. Кроме того, Тегеран и Мале решили укреплять сотрудничество в различных областях, включая инвестиции, торговлю, научные и технологические инновации, а также содействовать беспрепятственным поездкам и взаимодействию между гражданами обеих стран.

В мае 2016 года Мальдивские Острова разорвали дипломатические отношения с Ираном, сославшись на опасения, что политика Тегерана негативно сказывается на региональном мире и безопасности, ситуация усугубляется ухудшением отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Этот шаг был предпринят после нападения протестующих на посольство Саудовской Аравии в Тегеране и ее консульство в Мешхеде в январе 2016 года, спровоцированного казнью шиитского проповедника шейха Нимра аль-Нимра в Эр-Рияде. Впоследствии Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном.

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Иран и Саудовская Аравия договорились о возобновлении дипломатических отношений
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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