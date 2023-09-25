Пожары в хранилищах нефтепродуктов чрезвычайно опасны из-за высокой летучести и воспламеняемости многих нефтепродуктов. Они могут привести к серьезным последствиям, таким как потери жизней, материальный ущерб и экологические проблемы.
На востоке Бенина произошел пожар, который унес жизни по меньшей мере 30 человек. Инцидент случился в складе с нефтепродуктами, включая самодельный бензин, на рынке города Семе-Краке, расположенного близ границы с Нигером, сообщает ТАСС. Местные власти проводят оценку ущерба, нанесенного городу.
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