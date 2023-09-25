Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жительница Новосибирска рассказала, как ухаживает за мобилизованным мужем после ранения в зоне СВО
Посол Барбин: Дания боится расследований по подрыву "Северных потоков". РФ может узнать нечто
Онколог Карасёв: ежедневные привычки многих людей стремительно приближают рак
РИА Новости: Анкара не видит перспектив на мирные переговоры по Украине
ВСУ заявили о фактическом уничтожении морского вокзала в Одессе после взрывов
В Екатеринбурге обокрали звезду "Уральских пельменей" Сергея Ершова
Владельцы внедорожников Tank 500 выразили недовольство из-за низкого качества
Российская активистка Анастасия Емельянова найдена убитой в Турции
Пластический хирург Илья Алмазов назвал онкологические и травматологические операции самыми опасными

Глава МИД Азербайджана: мины создают проблемы в восстановлении Карабаха

1:56
Мир

Наличие мин на территории Азербайджана является значительным препятствием для реконструкции в Карабахе, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на общеполитических дебатах 78-й сессии Генассамблеи ООН.

Глава МИД Азербайджана: мины создают проблемы в восстановлении Карабаха
Фото: Оpenverse

"К сожалению, наличие мин и других взрывных устройств на территории Азербайджана продолжает быть серьезной проблемой, мешающей полному восстановлению. Эта проблема создает угрозу для возвращения на свою родину тех, кто вынужден был переселиться из-за конфликта", — подчеркнул азербайджанский министр.

Он также отметил, что отказ Армении предоставить карты минированных территорий и продолжение установки мин и других взрывных устройств после объявления о прекращении всех военных действий ухудшают ситуацию и приводят к человеческим жертвам. Байрамов сообщил, что с ноября 2020 года минами, установленными Арменией, стали жертвами 315 человек, сообщает ТАСС. Некоторые из этих мин были переброшены на территорию Азербайджана и установлены после подписания трехстороннего соглашения от 9 ноября 2020 года.

Министр подчеркнул, что сохраняющаяся проблема мин в Азербайджане и сложности, с которыми сталкиваются национальные учреждения при их удалении, подчеркивают необходимость международной поддержки для укрепления потенциала Азербайджана в области разминирования. Эта поддержка была бы важной для усилий по разминированию, а также глобальной кампании против мин и продемонстрировала бы готовность к миру и сотрудничеству в регионе.

Байрамов также заявил, что Азербайджан намерен реинтегрировать армянское население как равноправных граждан страны, подчеркнув важность диалога и усилий по восстановлению и развитию региона.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

В МИД РФ прокомментировали эскалацию в Карабахе и заявили о предпосылках к решению проблемы миром
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Анатолий Васильев объяснил свой уход из "Сватов"

Российский актёр Анатолий Васильев прокомментировал свой уход из популярного сериала "Сваты", где он играл в первых четырёх сезонах дедушку Юру.

Актёр Васильев рассказал о коллегах по "Сватам" в реальной жизни
Стало известно, куда пропал режиссёр Никита Михалков: покинул Москву
Стало известно, куда пропали Никита Михалков и его передача "Бесогон ТВ"
Сексолог рассказала об оптимальной продолжительности секса
В Германии опровергли гибель танкового экипажа бундесвера в зоне СВО
Украинскому народу нужен новый Богдан Хмельницкий Виктор Пахомов Левенштерн о Бородинском сражении: русские его не проиграли Сергей Лебедев "Капитуляция" Карабаха: Армении и Азербайджану пора начать торговать Андрей Николаев
Обвиняемый в убийстве свердловской полицейской следил за её сестрой
Бывший чиновник Китая: "1,4 млрд китайцев не заполнят все пустующие квартиры"
Гостиница, склады, комплекс "Морвокзала": Одесса под плотным огнём
Гостиница, склады, комплекс "Морвокзала": Одесса под плотным огнём
Последние материалы
Посол Барбин: Дания боится расследований по подрыву "Северных потоков". РФ может узнать нечто
Онколог Карасёв: ежедневные привычки многих людей стремительно приближают рак
РИА Новости: Анкара не видит перспектив на мирные переговоры по Украине
ВСУ заявили о фактическом уничтожении морского вокзала в Одессе после взрывов
Глава МИД Азербайджана: мины создают проблемы в восстановлении Карабаха
В Екатеринбурге обокрали звезду "Уральских пельменей" Сергея Ершова
Владельцы внедорожников Tank 500 выразили недовольство из-за низкого качества
Российская активистка Анастасия Емельянова найдена убитой в Турции
Пластический хирург Илья Алмазов назвал онкологические и травматологические операции самыми опасными
Politico: Польша травила страны ЕС из-за Украины, а сейчас показала "истинное лицо"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников