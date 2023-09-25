Наличие мин на территории Азербайджана является значительным препятствием для реконструкции в Карабахе, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на общеполитических дебатах 78-й сессии Генассамблеи ООН.
"К сожалению, наличие мин и других взрывных устройств на территории Азербайджана продолжает быть серьезной проблемой, мешающей полному восстановлению. Эта проблема создает угрозу для возвращения на свою родину тех, кто вынужден был переселиться из-за конфликта", — подчеркнул азербайджанский министр.
Он также отметил, что отказ Армении предоставить карты минированных территорий и продолжение установки мин и других взрывных устройств после объявления о прекращении всех военных действий ухудшают ситуацию и приводят к человеческим жертвам. Байрамов сообщил, что с ноября 2020 года минами, установленными Арменией, стали жертвами 315 человек, сообщает ТАСС. Некоторые из этих мин были переброшены на территорию Азербайджана и установлены после подписания трехстороннего соглашения от 9 ноября 2020 года.
Министр подчеркнул, что сохраняющаяся проблема мин в Азербайджане и сложности, с которыми сталкиваются национальные учреждения при их удалении, подчеркивают необходимость международной поддержки для укрепления потенциала Азербайджана в области разминирования. Эта поддержка была бы важной для усилий по разминированию, а также глобальной кампании против мин и продемонстрировала бы готовность к миру и сотрудничеству в регионе.
Байрамов также заявил, что Азербайджан намерен реинтегрировать армянское население как равноправных граждан страны, подчеркнув важность диалога и усилий по восстановлению и развитию региона.
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