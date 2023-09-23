Российские разведчики подбили на Запорожском направлении украинский танк Leopard с экипажем, полностью состоявшим из военнослужащих бундесвера, рассказал командир разведгруппы ВС РФ с позывным "Легенда". Военкоры сообщают новые подробности об этом в Telegram-каналах.
Командир отмечал, что, когда "Леопард" был подбит, в нём был обнаружен раненый механик-водитель, остальные члены экипажа погибли. Увидев русских, он стал кричать по-немецки "не стреляйте", подчёркивая, что не наёмник, а военнослужащий бундесвера и весь экипаж из одной роты.
Далее произошло следующее. Российские военные оказали механику танка первую медицинскую помощь, после чего он потерял сознание и через пару минут скончался.
Перед смертью немецкий военный успел сказать, что очень жалеет из-за того, что приехал на Украину.
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