Тот факт, что НАТО предоставляет ВСУ данные для ударов по российской территории с участием самолётов-разведчиков Альянса, может восприниматься как акт агрессии против Кремля. Таким мнением поделился полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон.
Полковник считает, что своими действиями НАТО рискует быть вовлечённым в украинский конфликт напрямую.
"Я не сомневаюсь, что мы, вероятно, предоставляем как минимум разведывательную информацию с самолетов, которые летают в этом районе, если не больше, а может быть, и наводим на цели. Это акт войны НАТО против России и ее союзников", — указал Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
По мнению офицера, Россия имеет полное право воспринимать самолёты НАТО в районе украинского конфликта как свою законную цель.
Уилкерсон напомнил, что игра, в которую играет с Россией Альянс, очень опасна.
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