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Экс-советник Кучмы Соскин: Киев не тратит на восстановление разрушенных городов западные деньги

1:08
Мир

Киев не считает нужным вкладывать в восстановление разрушенных украинских городов средства, которые ему выделяет на это Запад. На это обратил внимание бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Экс-советник Кучмы Соскин: Киев не тратит на восстановление разрушенных городов западные деньги
Фото: Официальный телеграм-канал Верховной рады Украины t. me/verkhovnaradaukrainy/55337

Политолог предложил сравнить ставший российским Мариуполь и другие украинские города, в которых шли бои.

"Посмотрите, что происходит в городах. Ничего особенного там не сделано. Русские сделали в Мариуполе больше, чем Зеленский и его режим в украинских городах, хотя выделялись огромные западные деньги на эту помощь", — отметил Соскин на своём YouTube-канале.

По мнению политолога, киевские власти просто-напросто разворовали деньги, которые передавал на эти цели Запад.

Исходя из этого, такая власть, как сейчас есть в Киеве, не может защитить свою страну и свой народ, сделал вывод Соскин.

Ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил Владимиру Зеленскому, что не обещает ему дальнейшую финансовую помощь, и призывает Киев отчитаться за уже переданные ему средства.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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