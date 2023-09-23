Киев не считает нужным вкладывать в восстановление разрушенных украинских городов средства, которые ему выделяет на это Запад. На это обратил внимание бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Политолог предложил сравнить ставший российским Мариуполь и другие украинские города, в которых шли бои.
"Посмотрите, что происходит в городах. Ничего особенного там не сделано. Русские сделали в Мариуполе больше, чем Зеленский и его режим в украинских городах, хотя выделялись огромные западные деньги на эту помощь", — отметил Соскин на своём YouTube-канале.
По мнению политолога, киевские власти просто-напросто разворовали деньги, которые передавал на эти цели Запад.
Исходя из этого, такая власть, как сейчас есть в Киеве, не может защитить свою страну и свой народ, сделал вывод Соскин.
Ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил Владимиру Зеленскому, что не обещает ему дальнейшую финансовую помощь, и призывает Киев отчитаться за уже переданные ему средства.
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