Особняк из фильма "Дьявол носит Prada" купили за 26,5 миллионов долларов

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Особняк на Манхэттене, известный по сюжету фильма "Дьявол носит Prada", был продан в США за 26,5 миллиона долларов, как сообщает The Wall Street Journal. Имя нового владельца не раскрывается.

Фото: Openverse

Этот объект недвижимости был выставлен на продажу в мае 2023 года за 27 миллионов долларов. Расположенный в Верхнем Ист-Сайде, особняк был спроектирован архитектором Стэнфордом Уайтом в 1906 году и претерпел реставрацию в 2005 году под руководством дизайнера Даймонда Баррата.

Дом состоит из шести этажей и включает 20 комнат, семь спален и десять ванных комнат. В доме также имеется несколько кухонь, одна из которых оборудована полностью стеклянным потолком. Общая площадь здания составляет 1 114 квадратных метров. Кроме того, в особняке есть библиотека, баскетбольная площадка, патио во дворе и терраса на крыше.

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