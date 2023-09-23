Из-за появления немецких танкистов на Украине Москве следует изменить цели спецоперации. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв в беседе с NEWS.ru.
Он отметил, что цели и задачи СВО в связи с этим никак почему-то не корректируются, хотя должны бы.
По мнению политика, следует, по крайней мере, официально объявить страны, входящие в НАТО, вражескими, прервать дипломатические и экономические отношения с ними.
Нет ничего удивительного в том, что в танке Leopard, который уничтожили российские разведчики на Запорожском направлении, оказался экипаж из Германии, добавил собеседник издания.
Ранее журналист Маргарита Симоньян предложила объявить ультиматум НАТО после удара по штабу ЧФ в Севастополе.
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В Вашингтоне завершилась скандалом пресс-конференция с участием президентов Украины и США. На вопросы журналистов Зеленский и Байден отвечать наотрез отказались.