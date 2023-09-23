Депутат Журавлёв призвал изменить цели спецоперации из-за немецких танкистов в ВСУ

Из-за появления немецких танкистов на Украине Москве следует изменить цели спецоперации. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв в беседе с NEWS.ru.

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Он отметил, что цели и задачи СВО в связи с этим никак почему-то не корректируются, хотя должны бы.

По мнению политика, следует, по крайней мере, официально объявить страны, входящие в НАТО, вражескими, прервать дипломатические и экономические отношения с ними.

Нет ничего удивительного в том, что в танке Leopard, который уничтожили российские разведчики на Запорожском направлении, оказался экипаж из Германии, добавил собеседник издания.

Ранее журналист Маргарита Симоньян предложила объявить ультиматум НАТО после удара по штабу ЧФ в Севастополе.