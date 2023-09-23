Глава МИД Венгрии: Лавров заявил о готовности России вести мирные переговоры с Украиной

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждает, что "Россия готова вести мирные переговоры с Украиной". Об этом ему якобы заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе общения на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Index.

Фото: "Сергей Лавров (18-11-2022)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

"Мой коллега проинформировал нас о том, что Россия готова вести переговоры о мире. Очевидно, что предстоит прояснить многие детали", — заявил венгерский дипломат.

Также он выразил надежду, что "однажды возникнут обстоятельства, которые дадут понять и Украине, и России, что они должны сесть за стол переговоров".

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что у Киева нет "плана Б" на случай уменьшения помощи от США.