Пакистан выступил против увеличения числа постоянных членов Совбеза ООН

Исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анвар уль-Хак Какар выразил мнение, что добавление дополнительных постоянных членов в Совет Безопасности ООН подорвет их авторитет и легитимность. Это заявление он сделал во время своего выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Какар предположил, что наилучшим подходом для достижения максимально широкого консенсуса было бы увеличение числа непостоянных членов с предоставлением ограниченного числа мест на более длительный срок. Это предложение согласуется с движением "Единство ради консенсуса".
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