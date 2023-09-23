Пакистан выступил против увеличения числа постоянных членов Совбеза ООН

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Исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анвар уль-Хак Какар выразил мнение, что добавление дополнительных постоянных членов в Совет Безопасности ООН подорвет их авторитет и легитимность. Это заявление он сделал во время своего выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Фото: openverse

Какар предположил, что наилучшим подходом для достижения максимально широкого консенсуса было бы увеличение числа непостоянных членов с предоставлением ограниченного числа мест на более длительный срок. Это предложение согласуется с движением "Единство ради консенсуса".