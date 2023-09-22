Блинкен ответил на вопрос о поставке Киеву ракет ATACMS: поставляем то, что им нужно

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Госсекретарь США Энтони Блинкен высказался относительно возможной передачи Киеву американских дальнобойных ракет ATACMS.

Фото: "United States Deputy Secretary of State, Antony Blinken in Abuja, Nigeria" by U.S. Embassy Nigeria is marked with Public Domain Mark 1.0.

Блинкен заверил, что Вашингтон намерен и дальше поддерживать Украину в соответствии с её потребностями, которые, в свою очередь, планируется обсуждать на регулярной основе.

Такое заявление госсекретарь США сделал на пресс-конференции в Нью-Йорке, отвечая на вопрос о том, может ли Вашингтон поставить Киеву ракеты ATACMS.

"Мы постоянно ведем обсуждения с Украиной с самого первого дня, пытаясь поставить то, что им нужно… этот процесс продолжается", — сказал Блинкен, слова которого приводит РИА Новости.

Госсекретарь США добавил, что Белый дом ведёт ежедневное обсуждение того, в какой военной помощи нуждается Киев.