ANSA: экс-президент Италии Наполитано скончался в возрасте 98 лет

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Джорджо Наполитано, занимавший пост президента Италии с 2006 по 2015 год, скончался в возрасте 99 лет. Наполитано, видная фигура в итальянском политическом ландшафте, был бывшим участником движения сопротивления и в прошлом был связан с Итальянской коммунистической партией.

Фото: openverse

В последнее время его здоровье ухудшалось, и в среду итальянские СМИ сообщили, что он был отключен от аппарата искусственной вентиляции легких.

Примечательно, что в 2013 году Джорджо Наполитано вошел в историю, став первым переизбранным президентом в истории Итальянской Республики. Его кончина знаменует собой конец целой эпохи в итальянской политике.

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